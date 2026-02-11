Шелест сообщил о закупке новой дорожной техники

Техника будет востребована как при уборке снега, так и при летних работах по благоустройству.

Фото: пресс-служба администрации г. Омска

В Омске продолжается техническое перевооружение Управления дорожного хозяйства и благоустройства. В текущем году парк УДХБ пополнят 11 комбинированных дорожных машин. На закупку нужной для города техники из муниципального бюджета будет свыше 125 млн рублей.

– Мощные и производительные автомобили будут оснащены поливомоечным оборудованием, плужными снегоочистителями, щетками, распределителями твердых противогололедных материалов, специальными цистернами и бункерами. Таким образом, машины смогут работать в любое время года, – сообщил в своем MAX-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Ранее в администрации города сообщали о закупке для УДХБ 10 новых самосвалов на сумму почти 70 млн рублей. Грузоподъемность каждой машины составит не менее восьми тонн, объем кузовной платформы – не ниже 12 кубометров. Самосвалы будут оснащены дизельными двигателями, предпусковыми подогревателями топлива, механической коробкой передач, пологом, тахографом, навигационной системой ГЛОНАСС.

Новая дорожная техника будет задействована в работах, в том числе при работах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Закупка спецтехники была поддержана губернатором Виталием Хоценко и членами фракции «Единая Россия» в Омском городском совете.