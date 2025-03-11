Иномарку, в которой они ехали, выбросило на оживленный тротуар.

Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП, которое сегодня утром произошло на пересечении улиц Декабристов и 10 лет Октября. В результате столкновения двух легковушек одна из машин вылетела на тротуар.

Авария случилась в 10 часов. По предварительным данным, 57-летний водитель «мицубиси», поворачивая налево, не пропустил «ниссан», который ехал по встречной полосе. За рулем второго автомобиля была 25-летняя девушка. От удара «ниссан» вылетел на довольно оживленный тротуар. В результате аварии медицинская помощь потребовалась двум девушкам – водителю и пассажирке «ниссана». Пешеходы, стоявшие на перекрестке, не пострадали. У машины виновника ДТП сильно разбиты передний бампер и капот.