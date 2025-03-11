ДТП произошло на пересечении улиц Декабристов и 10 лет Октября.

В центре Омска, на пересечении улиц 10 лет Октября и Декабристов, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. При столкновении машин удар был такой силы, что одна из них отлетела в сторону на пешеходную дорожку и перегородила ее.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды ДПС, службы пожаротушения и скорой помощи. Второй автомобиль остался на проезжей части, и некоторое время движение по улице 10 лет Октября было затруднено.

Сейчас представители Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.