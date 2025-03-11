О судьбе женщины ничего не известно уже четвертый день.

Поисковый отряд «ДоброСпас-Омск» объявил поиски 59-летней жительницы Омска Раисы Татьяновой. Она пропала в Международный женский день. Известно, что омичка ушла из дома по улице 1-й Береговой переулок, взяв с собой чемодан. О ее местонахождении не известно четвертый день.

Приметы пропавшей: плотное телосложение, серо-голубые глаза. Была одета в длинную куртку бордового цвета, фиолетовую шапку, на ногах – ботинки.

Если вам что-то известно о судьбе пропавшей женщины, сообщите в полицию по телефону 102.