Омск-Информ
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·Общество

Земля подорожала с 217 тысяч до 8,4 млн рублей.
В торгах на аренду земельного участка на улице Долгирева в Омске приняли участие 37 предпринимателей. В итоге победило ООО «Перспектива».
Компания подняла начальную цену (ежегодный арендный платеж) с 217 тысяч до 8,4 млн рублей. Договор аренды с «Перспективой» заключат на 10 лет.
Отметим, что земельный участок площадью 1943 кв. м находится в федеральной собственности. Он предназначен для размещения магазина. Сейчас там располагается металлический гараж.
ООО «Перспектива» зарегистрировала Валентина Кулешова в феврале 2024 года.
·Общество

Земля подорожала с 217 тысяч до 8,4 млн рублей.
В торгах на аренду земельного участка на улице Долгирева в Омске приняли участие 37 предпринимателей. В итоге победило ООО «Перспектива».
Компания подняла начальную цену (ежегодный арендный платеж) с 217 тысяч до 8,4 млн рублей. Договор аренды с «Перспективой» заключат на 10 лет.
Отметим, что земельный участок площадью 1943 кв. м находится в федеральной собственности. Он предназначен для размещения магазина. Сейчас там располагается металлический гараж.
ООО «Перспектива» зарегистрировала Валентина Кулешова в феврале 2024 года.