Омск-Информ
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·Общество

Топ самых частых имен при этом почти не меняется.
Накануне ЗАГСы обновили топ самых редких имен в Омской области. В 2025 году в регионе уже появились Анита, Айиша, Виталина, Ранэль и Робия. Мальчикам давали имена Альмир, Ислам, Мирлан, Миран и Назар.
Самыми популярными именами по итогам двух с лишним месяцев стали Анна и Михаил. Так назвали 53 девочек и 72 мальчиков.
Отметим, что по итогам прошлого года имя Михаил также оказалось самым популярным среди мужских (325). Среди женских лидером стало имя София (297). Анна на втором месте (290).
·Общество

Топ самых частых имен при этом почти не меняется.
Накануне ЗАГСы обновили топ самых редких имен в Омской области. В 2025 году в регионе уже появились Анита, Айиша, Виталина, Ранэль и Робия. Мальчикам давали имена Альмир, Ислам, Мирлан, Миран и Назар.
Самыми популярными именами по итогам двух с лишним месяцев стали Анна и Михаил. Так назвали 53 девочек и 72 мальчиков.
Отметим, что по итогам прошлого года имя Михаил также оказалось самым популярным среди мужских (325). Среди женских лидером стало имя София (297). Анна на втором месте (290).