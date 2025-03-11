Топ самых частых имен при этом почти не меняется.

Накануне ЗАГСы обновили топ самых редких имен в Омской области. В 2025 году в регионе уже появились Анита, Айиша, Виталина, Ранэль и Робия. Мальчикам давали имена Альмир, Ислам, Мирлан, Миран и Назар.

Самыми популярными именами по итогам двух с лишним месяцев стали Анна и Михаил. Так назвали 53 девочек и 72 мальчиков.

Отметим, что по итогам прошлого года имя Михаил также оказалось самым популярным среди мужских (325). Среди женских лидером стало имя София (297). Анна на втором месте (290).