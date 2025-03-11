В ночные часы температура воздуха упадет до –30 градусов.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС обнародовали прогноз погоды на вторник, 11 марта. По данным специалистов, до весеннего тепла в Омской области далеко.
Так, в ночные часы столбик термометра упадет до –17…–22 градусов, а при прояснениях до –25…–30 градусов. По южным районам до –12 градусов. Днем –6…–11 градусов.
Специалисты обещают местами небольшой снег, туман, изморозь, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В среду, 12 марта, характер погоды не изменится. А вот с 13 марта начнется постепенное потепление.