Вторая конечность мужчины раздроблена.

73-летний мужчина, пострадавший при взрыве котла в кочегарке на улице 9-я Восточная, лишился одной ноги, вторая нижняя конечность раздроблена. Сейчас пенсионер находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел поздно вечером 8 марта. Мужчина находился в помещении котельной, пристроенной к его частному дому. В результате разгерметизации твердотопливного котла произошел взрыв, пенсионера из-под завалов доставали сотрудники МЧС.

– Мужчина получил травмы: одной ноги лишился, вторая была раздроблена, – сообщила «Вестям-Омск» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и изъяли предметы, необходимые для установления причин случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.