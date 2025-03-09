Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавший был госпитализирован.

Накануне поздно вечером сотрудники МЧС спасали жителя Омска, который оказался зажат под обломками кочегарки, в которой взорвался котел. Инцидент произошел в частном секторе на улице 9-я Восточная. Разрушившаяся кочегарка является пристройкой к дому.

– Сотрудники МЧС России вытащили из-под завалов мужчину и оказали ему первую помощь. Пострадавший госпитализирован, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной инцидента стала разгерметизация твердотопливного котла.

·Происшествия

Пострадавший был госпитализирован.

Накануне поздно вечером сотрудники МЧС спасали жителя Омска, который оказался зажат под обломками кочегарки, в которой взорвался котел. Инцидент произошел в частном секторе на улице 9-я Восточная. Разрушившаяся кочегарка является пристройкой к дому.

– Сотрудники МЧС России вытащили из-под завалов мужчину и оказали ему первую помощь. Пострадавший госпитализирован, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной инцидента стала разгерметизация твердотопливного котла.