Полиция опубликовала данные по пропавшим без вести.

В 2024 году в Омской области без вести пропали 805 человек, сообщает НГС55 со ссылкой на региональное УМВД. В настоящее время в федеральном розыске находятся 24 ребенка, 269 женщин и 66 мужчин, всего это 335 человек. Нашлись 58 человек, 16 считаются погибшими.

За январь – февраль текущего года в числе пропавших числятся уже шестеро. Найдены пять человек, находящихся в федеральном розыске. Погибших нет.

Совсем недавно сообщалось, что в Омской области нашли 17-летнюю девочку, которая пропала два года назад. После очередного объявления о розыске в полицию обратился житель Москаленского района. Он рассказал, что девочка все это время жила в его семье. Подросток не смогла найти общий язык с сожителем матери и сбежала из дома.