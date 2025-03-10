Военнослужащего обманули мошенники, а отвечать придется дропперам, на счета которых мужчина перечислял деньги.

Прокуратура пытается через суд вернуть деньги участнику СВО из Омской области, которого обманули дистанционные мошенники. Надзорное ведомство подали иск к называемым дропперам – владельцам банковских счетов, на которые потерпевший перечислял средства.

Хищение денег произошло в апреле 2024 года. Военнослужащий из Саргатского района Омской области поверил неизвестным и перевел около 1,2 млн рублей на «безопасные счета». Их владельцами являются жители Челябинской и Томской областей. Они предоставили свои банковские данные преступникам для дальнейшего вывода наличности. С владельцами карт военнослужащий не знаком.

– Органом расследования с целью запрета распоряжения похищенными денежными средствами на указанные банковские счета наложен арест. В целях защиты прав потерпевшего прокуратура направила в Троицкий районный суд Челябинской области и Октябрьский районный суд Томска исковые заявления о взыскании с указанных граждан неосновательного обогащения в пользу потерпевшего, – сообщили в прокуратуре.

Жители Омской области тоже оказываются дропперами, и затем с них взыскивают крупные суммы через суд. Правоохранительные органы в очередной раз предупреждают граждан: не передавайте посторонним свои банковские данные!