Конференция собрала ученых-филологов, молодых исследователей и преподавателей, студентов и аспирантов из 21 региона России и Республики Беларусь.

5-6 марта ОмГУ стал площадкой для обсуждения новейших достижений теории медиа и медиалингвистики в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием.

Организатором конференции выступила кафедра журналистики и медиалингвистики ОмГУ, которая ведет подготовку бакалавров по направлению «Журналистика». Это одна из самых востребованных и динамичных образовательных программ в ОмГУ.

– На пленарном заседании подняли принципиальные вопросы о сущности медийного текста, о его границах, о том, как интерпретировать смежные с ним понятия. Важным становится вопрос о роли искусственного интеллекта в журналистике. Здесь ученые только начинают размышлять. Конференция дала возможность осмыслить актуальные коммуникативные объекты, способы и приемы их описания, – прокомментировала профессор Томского государственного университета Наталья Нестерова.

На секционных заседаниях обсуждали язык современных массмедиа, медиажанры и форматы, тенденции развития медиарынка и практики применения технологий рекламы и связей с общественностью. Завершилось мероприятие дискуссионной площадкой «Медийный вариант языка и медийная норма».

В конференции в очном и дистанционном форматах приняло участие около 80 человек. В том числе: ученые-филологи, молодые исследователи и преподаватели, студенты и аспиранты из 21 региона России и Республики Беларусь представили свои доклады.