Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Последние звонки пройдут в конце мая, выпускные еще через месяц.

Министерство просвещения РФ назвало даты последних звонков и выпускных вечеров в российских школах. Как сообщает пресс-служба ведомства, последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные состоятся 28 июня.

В прошлом году в Омске отменили общегородской выпускной. Тогда власти объяснили это большим количеством концертов звезд, популярных среди молодежи.

·Образование

Последние звонки пройдут в конце мая, выпускные еще через месяц.

Министерство просвещения РФ назвало даты последних звонков и выпускных вечеров в российских школах. Как сообщает пресс-служба ведомства, последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные состоятся 28 июня.

В прошлом году в Омске отменили общегородской выпускной. Тогда власти объяснили это большим количеством концертов звезд, популярных среди молодежи.