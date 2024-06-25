Омск-Информ
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·Общество

Причину такого решения городские власти не называют.
Единого городского выпускного в этом году в Омске не будет. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест, но причину не назвал.
Обычные выпускные в школах проходят сегодня, 25 июня. В этом году в Омске аттестаты о среднем общем образовании получат 4413 одиннадцатиклассников.
– Из них более 30 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Выпускница школы № 135 Елизавета Ситникова набрала 200 баллов по итогам испытаний по русскому языку и химии, – отметил мэр.
Выпускные для девятиклассников планируются 29 июня.
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·Общество

Причину такого решения городские власти не называют.
Единого городского выпускного в этом году в Омске не будет. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест, но причину не назвал.
Обычные выпускные в школах проходят сегодня, 25 июня. В этом году в Омске аттестаты о среднем общем образовании получат 4413 одиннадцатиклассников.
– Из них более 30 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Выпускница школы № 135 Елизавета Ситникова набрала 200 баллов по итогам испытаний по русскому языку и химии, – отметил мэр.
Выпускные для девятиклассников планируются 29 июня.
Материалы по теме:
2217