Дипломы гособразца выпускникам вуза вручили на торжественной церемонии, а приглашение от работодателей многие из них получили еще в ходе производственной практики.

В Сибирском институте бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) 4 июля состоялась церемония вручения дипломов. Документы о высшем образовании государственного образца получили 76 юношей и девушек, прошедшие обучение по таким востребованным на рынке труда направлениям, как «Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент». Всего в СИБИТе существует 6 направлений и 15 профилей подготовки.

Среди выпускников 2025 года (а это уже 29-й выпуск вуза) оказалось 9 обладателей красных дипломов. Каждый из них уже знает место своей работы, ведь их профессиональная карьера начала выстраиваться параллельно с получением образования. Дело в том, что система подготовки специалистов в СИБИТе построена на взаимодействии студентов с фактическими работодателями. То есть представители производственных и юридических компаний, государственных и муниципальных учреждений напрямую участвуют в образовательном процессе. Особенностью же самого процесса является его ориентация на реальный сектор экономики.

– Такое взаимодействие является стратегически необходимым в силу того, что мы живем в эпоху, когда скорость изменений опережает привычные механизмы подготовки кадров. Сегодняшний рынок труда предъявляет к выпускникам такие требования, которые еще вчера не существовали. Добавьте сюда курс страны на технологический суверенитет, и становится очевидным, что без тесного взаимодействия вузов с реальным сектором экономики сейчас просто не обойтись, – считает ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.

В настоящее время институт сотрудничает с такими компаниями и структурами, как ПО «Полет», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Деловые линии», АО «ОТП Банк», КПК «Бенефит», УМВД России по Омской области, УФСИН России по Омской области, УМВД России по Калининградской области, администрация Ямало-Ненецкого автономного округа. Многие из них присмотрели среди выпускников СИБИТа своих будущих сотрудников и уже отправили им предложения о трудоустройстве. Выпускникам вуза предстоит работать не только в Омске, но и в Москве, Калининграде, Новосибирске и Салехарде.

– Традиционные формы сотрудничества, такие как практики, стажировки, мастер-классы, уже давно активно используются в образовательных программах СИБИТа. В последние годы акцент смещается в еще более прикладную сферу, и компании предлагают студентам поработать над реальными кейсами, – отметил проректор по воспитательной работе СИБИТа Вячеслав Ахметов. – По окончании обучения выпускники несут свои резюме в первую очередь в ту компанию, которую они уже знают и в которой их знают. Шансы трудоустройства выпускников в таком случае резко повышаются, а бизнес, в свою очередь, получает обкатанные кадры. Выгода очевидна для обеих сторон.

На выпускном вечере преподаватели вуза поздравили своих уже бывших студентов и их родителей с важным событием в жизни и пожелали профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях. Одним из начинаний было развитие творческих способностей юношей и девушек, их активное участие во внеучебной деятельности, создание значимых в социальном плане проектов. Практически все потенциальные работодатели отмечают владение выпускников СИБИТа как профессиональными, так и софт-навыками – умением работать в команде. Новые вузовские традиции, которые позволяют боле эффективно решать любые производственные и жизненные задачи, в СИБИТе намерены развивать и расширять.