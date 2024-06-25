Омск-Информ
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·Общество

На такое решение повлияли концерты Мии Бойки, Мари Краймбрери, Тимати и другие.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, почему в этом году власти не станут проводить единый городской выпускной. Причиной стало обилие развлекательных мероприятий.
– В минувшую пятницу прошел концерт Mia Boyka, в эти выходные предстоит отметить День молодежи, где хедлайнерами заявлены Мари Краймбрери и Тимур Юнусов. Кроме того, 27 и 28 июня на «Зеленом острове» состоятся концерты Егора Шипа и SLAME. Согласитесь, насыщенно и вполне вписывается в возрастную категорию наших выпускников, так что ребята не заскучают, – отметил Шелест.
Глава города также отметил, что в каждой школе подготовились к выпускным вечерам и подарят детям праздник.
1863
·Общество

На такое решение повлияли концерты Мии Бойки, Мари Краймбрери, Тимати и другие.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, почему в этом году власти не станут проводить единый городской выпускной. Причиной стало обилие развлекательных мероприятий.
– В минувшую пятницу прошел концерт Mia Boyka, в эти выходные предстоит отметить День молодежи, где хедлайнерами заявлены Мари Краймбрери и Тимур Юнусов. Кроме того, 27 и 28 июня на «Зеленом острове» состоятся концерты Егора Шипа и SLAME. Согласитесь, насыщенно и вполне вписывается в возрастную категорию наших выпускников, так что ребята не заскучают, – отметил Шелест.
Глава города также отметил, что в каждой школе подготовились к выпускным вечерам и подарят детям праздник.
1863