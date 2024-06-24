Праздник состоится в ближайшую субботу на Соборной площади. Хедлайнерами концерта заявлены Тимати и Мари Краймбрери.

Праздник состоится в ближайшую субботу на Соборной площади. Хедлайнерами концерта заявлены Тимати и Мари Краймбрери.

Стало известно подробное расписание празднования Дня молодежи в Омске. Масштабное мероприятие состоится в эту субботу, 29 июня, на Соборной площади. Праздник начнется в 16:00 с чествования лучших выпускников вузов и ссузов Омска. После этого состоится молодежное шествие с перфомансом на большой сцене. В нем примут участие около 1000 человек.

Начиная с 18:20 планируется выступление победителей творческих конкурсов и омских групп, затем к молодежи обратятся почетные гости, а в девять часов вечера стартует выступление хедлайнеров, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель». Сначала споет Мари Краймбрери, а после нее на сцену выйдет Тимати.

Добавим, что в рамках празднования Дня молодежи 27 и 28 июня на «Зеленом острове» пройдут концерты Егора Шипа и SLAME.