Омск-Информ
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·Происшествия

Его не могут найти уже месяц.

Поисковики отряда «Доброспас-Омск» сообщили о розыске 58-летнего Эдуарда Янченко. 5 февраля мужчина вышел из дома на 2-й Островской и пропал.

Его рост составляет 175–185 см. На кисти руки находится татуировка в виде буквы «Э», а также отсутствуют пальцы на ногах.

Тех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 для мобильных).

·Происшествия

Его не могут найти уже месяц.

Поисковики отряда «Доброспас-Омск» сообщили о розыске 58-летнего Эдуарда Янченко. 5 февраля мужчина вышел из дома на 2-й Островской и пропал.

Его рост составляет 175–185 см. На кисти руки находится татуировка в виде буквы «Э», а также отсутствуют пальцы на ногах.

Тех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 для мобильных).