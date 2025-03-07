Омск-Информ
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·Общество

Местные жители жалуются, что им негде будет гулять с детьми.
Жители дома № 19 на улице Заозерной пожаловались в соцсетях на снос детской площадки и парковки во дворе. Все это для строительства магазина.
– Вокруг нашего дома уже расположено множество магазинов и дорог, что делает территорию непригодной для прогулок с детьми. Детская площадка, которая была единственным местом для игр и отдыха детей, теперь уничтожается. Это создает серьезные неудобства для семей с детьми, лишая их возможности проводить время на свежем воздухе в безопасной и комфортной обстановке, – говорится в посте.
Жители отмечают, что хотели бы не сноса, а строительства новой детской площадки.
·Общество

Местные жители жалуются, что им негде будет гулять с детьми.
Жители дома № 19 на улице Заозерной пожаловались в соцсетях на снос детской площадки и парковки во дворе. Все это для строительства магазина.
– Вокруг нашего дома уже расположено множество магазинов и дорог, что делает территорию непригодной для прогулок с детьми. Детская площадка, которая была единственным местом для игр и отдыха детей, теперь уничтожается. Это создает серьезные неудобства для семей с детьми, лишая их возможности проводить время на свежем воздухе в безопасной и комфортной обстановке, – говорится в посте.
Жители отмечают, что хотели бы не сноса, а строительства новой детской площадки.