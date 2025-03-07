Фиксированный набора вырос в цене на 1,5 %.

В январе цены в Омской области выросли на 2,1 % по сравнению с декабрем. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг, по данным Омскстата, составила 21150 рублей (+ 1,5 % за месяц).

Минимальный продуктовый набор за месяц подорожал на 2,4 %. Теперь он стоит 6225 рублей.

Среди продуктов больше всего подорожпли свежие грибы (13 %), живая и охлажденная рыба (6 %), говядина (4,5 %), молоко (4,7 %) и алкоголь (3,3 %). Снизились цены на рис (0,6 %), сухие завтраки (2 %), яйца (3,1 %).