Артистка сыграла жену следователя Аглаю Демидову в детективной теленовелле «Тайга».

С 5 марта на платформе онлайн-кинотеата PREMIER стартовала премьера детективного сериала «Тайга». По сюжету в небольшом городке одна за другой бесследно исчезают девочки. Жители охвачены страхом, поскольку не знают, где конкретно прячется маньяк. Этот сериал, не только о поиске преступника. Но и о женщинах, которые по-разному переживают страх.

Одну из таких героинь, жену следователя Аглаю Демидову, сыграла популярная актриса Наталья Земцова, родившаяся в Омске.

Аглая старается стать мамой для двух дочерей Демидова, который овдовел несколько лет назад. Однако девочки ее не принимают. Героиня Земцовой активно посещает церковь, занимается волонтерством в пользу нуждающихся, помогает неблагополучным матерям бороться с алкоголизмом. Кроме того она поддерживает мужа, поглощенного расследованием дела. Но потом начинают открываться и другие стороны личности Аглаи.

Наталья Земцова известна зрителям по работе в «Эпидемии», «Восьмидесятых» и многих других проектах. В «Тайге» она раскрывается в новом качестве, сыграв психологический образ женщины, внешне мягкой, но крайне не простой внутренне.