Омск-Информ
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·Происшествия

Старушка не смогла выбраться самостоятельно.

Омские следователи проводят проверку по факту гибели пенсионерки в результате пожара.

Возгорание случилось в ночь с 5 на 6 марта в поселке Лесногорском Марьяновского района. В частном доме находилась 79-летняя женщина, которая не смогла выбраться.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления. Следователи полагают, что смерть женщины наступила из-за отравления угарным газом.

Силовики начали проверку.

·Происшествия

Старушка не смогла выбраться самостоятельно.

Омские следователи проводят проверку по факту гибели пенсионерки в результате пожара.

Возгорание случилось в ночь с 5 на 6 марта в поселке Лесногорском Марьяновского района. В частном доме находилась 79-летняя женщина, которая не смогла выбраться.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления. Следователи полагают, что смерть женщины наступила из-за отравления угарным газом.

Силовики начали проверку.