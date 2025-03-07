Омск-Информ
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·Происшествия

Два сарая с домашней птицей полыхали в Ракитинке.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области, в селе Ракитинка Омского района загорелись хозяйственные постройки, в которых содержались домашние птицы. Огонь был такой силы и интенсивности, что существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения.

– Пожар на 99 «квадратах» потушили 25 специалистов и шесть единиц техники МЧС России, – рассказали в ведомстве.

Соседние хозпостройки пожарные отстояли и спасли часть птиц, а именно 7 уток. Остальные, к сожалению, погибли. 

·Происшествия

Два сарая с домашней птицей полыхали в Ракитинке.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области, в селе Ракитинка Омского района загорелись хозяйственные постройки, в которых содержались домашние птицы. Огонь был такой силы и интенсивности, что существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения.

– Пожар на 99 «квадратах» потушили 25 специалистов и шесть единиц техники МЧС России, – рассказали в ведомстве.

Соседние хозпостройки пожарные отстояли и спасли часть птиц, а именно 7 уток. Остальные, к сожалению, погибли. 