Двух жителей Дружинского сельского поселения поздравили в преддверии 9 Мая.

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов вместе с главой Омского района Геннадием Долматовым поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Нину Сазонову и Вячеслава Чернышева, которые живут в Дружинском сельском поселении.

Поздравление прошло в преддверии 80-летия Великой Победы. Ветеранам вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и подарки. Отметим, что эту медаль учредили указом президента России Владимира Путина.

Ветеранов навестили у них дома. 89-летняя Нина Сазонова живет в поселке Горячий Ключ. Она встретила гостей и рассказала, что пережила блокаду Ленинграда, когда была еще маленькой девочкой.

Омичка является почетным гражданином Дружинского сельского поселения и ветераном труда. Пенсионерку неоднократно награждали почетными грамотами и благодарственными письмами. Также она создала ветеранскую организацию «Огонек» и возглавляла совет ветеранов поселка.

Вячеслав Чернышев живет в селе Дружино. В 2026 году у него будет юбилей – 100 лет. Он пережил войну, послевоенное восстановление городов и сел. Когда был подростком, работал слесарем-сборщиком на судоремонтном заводе в Павлодаре. В 1944 году его призвали на военную службу, после чего омич воевал в составе 226-го гвардейского полка 74-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал во взятии Берлина.

После войны Вячеслав Чернышев служил в составе советских войск в Германии, затем работал инструктором парашютно-десантных войск в училище. После демобилизации получил педагогическое образование и 46 лет отработал по педагогической специальности. Его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и другими наградами.

– Мы в очень большом долгу перед всеми участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины и дали нам право на жизнь, – сказал Александр Артемов. – Они являются примером для всех нас. Мы восхищаемся их несгибаемой волей, стойкостью, беззаветной любовью к стране. Мы должны беречь поколение победителей и окружать их заботой. Наша святая обязанность – делать все, чтобы память о Великой Отечественной войне, о неимоверных подвигах, мужестве, стойкости наших дедов, бабушек, отцов и матерей передавалась из поколения в поколение и была увековечена.

Председатель омского Заксобрания отметил, что поддержка ветеранов и участников Великой Отечественной войны была и остается одной из самых важных задач как для органов власти, так и для общества.