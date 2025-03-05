Исполнитель и площадка называют разные причины.
Совет атаманов казачьего народа потребовал, чтобы омские власти отменили выступления рэпера OG Buda. Совет атаманов казачьего народа считает, что творчество исполнителя пропагандирует разврат, наркотики, ЛГБТ и нецензурную лексику.
Концерт должен был состояться сегодня на «G-Drive Арене». Однако вчера рэпер сообщил, что мероприятие переносится на осень.
– Ребятки, только что получили официальное письмо от «G-Drive Арены» о переносе нашего концерта на другую дату. Надо учитывать, что приоритетом такого рода инфраструктурно важных площадок являются спортивные события, представляющие особую важность для региона. К сожалению, мы не в силах этому воспрепятствовать, поэтому вынуждены уступить наши даты, – сообщил OG Buda.
Однако сегодня представители «G-Drive Арены» сообщили, что концерт перенесли по независящим от них причинам.