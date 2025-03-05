Пристав не направил в Социальный фонд РФ постановление о сохранении женщине необходимой для проживания суммы.

Омичка, задолжавшая кредиторам почти полмиллиона рублей, осталась без пенсии. Женщина лишилась средств к существованию по вине судебного пристава и направила жалобу на его действия в Генпрокуратуру РФ. В ходе проверки информация подтвердилась.

– Установлено, что на основании сводного исполнительного производства с данной гражданки должно быть взыскано 488 тыс. рублей, но с сохранением доходов в размере прожиточного минимума. Вместе с тем по одному из производств судебный пристав не направил в отделение Социального фонда РФ постановление о сохранении должнице необходимой для проживания суммы. В результате в июне 2024 года женщина осталась без пенсии, практически все денежные средства были направлены взыскателю, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Чтобы омичке снова выплачивали пенсию, надзорное ведомство внесло представление руководителю ГУФССП России по Омской области. После его рассмотрения женщине вернули все неправомерно взысканные средства.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что пенсионерка своевременно не была обеспечена препаратами для лечения сахарного диабета. Теперь она получает эти лекарства.