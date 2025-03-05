Аграрный сектор региона получит дополнительную поддержку из бюджета.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал поручение региональному Минфину увеличить финансовую поддержку аграрного сектора на 62 млн рублей. Для этого будут внесены соответствующие изменения в бюджет.

Поддержка аграриев будет увеличена сразу по нескольким направлениям. Так, часть средств пойдет на техническое перевооружение производства и переработки льна-долгунца и на научно-исследовательские работы для сельскохозяйственных производств.

Кроме того, финансирование получат аграрии, которые занимаются мясным животноводством в северной и северной лесостепной зонах. В эту сферу попадают свыше 100 сельхозтоваропроизводителей малых форм хозяйствования.

Сельское хозяйство является одной из ключевых сфер экономики Омской области. В 2024 году в регионе было собрано 4 млн тонн зерна. Регион полностью обеспечивает свои потребности по ряду продуктов питания каждодневного спроса и активно экспортирует продукцию в другие субъекты Федерации. Продукция омских сельхозпроизводителей и переработчиков также востребована за рубежом.