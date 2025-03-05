Медик настаивает на смешивании различных видов активности.
Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов раскрыл, сколько нужно ходить, чтобы сбросить лишний вес.
Для поддержания тонуса необходимо уделять умеренной аэробной активности, например, ходьбе, до 150 минут в неделю. Для похудения следует увеличить эту активность до 300 минут в неделю.
Специалист советует смешивать различные виды физической активности.
- Важно смешивать различную физическую активность, чтобы не только снизить вес, но и поддерживать интерес к занятиям, - цитирует эксперта РИАМО. - Это могут быть как длительные прогулки, так и короткие упражнения в течение дня. Вообще бег, плавание, велоспорт, танцы и даже занятия йогой — все это прекрасные варианты для сжигания калорий.
Кирилл Антонов отметил, что ходьба со скоростью 5 км/ч сжигает примерно 240-300 калорий за час.