Инсайдер «Омск-информа» назвал вероятную причину тихого ухода высокопоставленной чиновницы, которая не продержалась в должности и года.

Стало известно, что правительство Омской области покинула первый заместитель министра культуры Омской области Ольга Акимова. Специалист, трудившаяся с 2017 года в министерстве в статусе простого зама, была повышена до первого заместителя в июле прошлого года.

По данным инсайдера «Омск-информа», высокопоставленная чиновница уволилась в минувшую пятницу, 28 февраля, не проработав на посту перзама и года.

– Ольга Акимова не работает в Минкульте с 1 марта, – сообщил анонимный собеседник редакции.

Как уточнил источник, причина ухода высокопоставленной чиновницы в недопонимании, возникшем у нее с теперь уже бывшим руководителем Юрием Трофимовым. Более того, в Минкульте намечается волна отставок по собственному желанию.

– До Акимовой с поста первого зама уволился Иван Шеин,проработавший в Минкульте много лет. Думаю, в этом есть некая закономерность, – утверждает собеседник. – Знаю людей, которые готовы уйти из министерства, но по разным причинам еще остались.

Сам министр культуры Юрий Трофимов оказался недоступен для комментариев и не смог прояснить ситуацию. «Омск-информ» следит за развитием событий.