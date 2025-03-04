Новые трубы отопления будут проложены на Левобережье.

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Реконструкция моста им. 60-летия ВЛКСМ перешла на новый этап, сейчас специалисты ресурсоснабжающей организации работают на демонтаже, а после примутся укладывать новые трубы отопления. Как сообщает 12 канал, в это время жителей Левобережья, которым тепло и горячая вода поступали от ТЭЦ-3, запитают от Кировской котельной.

– Данный трубопровод имеет расчетный срок службы не менее 50 лет, – говорит заместитель главного инженера, начальник отдела инвестиционной деятельности ресурсоснабжающей организации Алексей Великанов.

В целом реконструкция мостового сооружения идет в хорошем темпе, с наступлением плюсовых температур начнутся работы по укреплению опор и обустройству дорожного полотна.

Добавим, что капитальный ремонт моста у Телецентра продлится до октября 2026 года.