Появившиеся еще в СССР мусорные свалки официально рекультивированы.
Губернатор Виталий Хоценко сообщил о завершении рекультивации старых советских свалок, которые работали на территории Омска более 50 лет.
Советская, Ленинская, Центральная и Кировская свалки официально закрыты, теперь намерены строить современные полигоны, заявил Хоценко по итогам встречи с председателем комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным.
– Проинформировал главу комитета Госдумы о завершении рекультивации 4-х закрытых свалок, которые действовали в Омске более 50 лет. Как только сойдет снег, подрядчик должен приступить к благоустройству и озеленению территорий бывших мусорных полигонов, – написал Хоценко в своем телеграм-канале. – Обсудили также систему обращения с твердыми коммунальными отходами и создание площадок по переработке ТКО. Новые современные полигоны должны прийти на смену рекультивированным свалкам.
Ранее сообщалось о планах строительства современных комплексов по переработке отходов в районах области. В частности, речь шла о Таре и Таврическом.