Омск-Информ
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·Общество

В общей сложности на эти цели потратят 696 млн рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о выделении более 696 млн рублей Омску, Калачинскому и Тевризскому районам на строительство, реконструкцию и содержание дорог.

Как рассказал глава региона, в Калачинске в этом году приступят ко второму этапу строительства дороги в микрорайоне Заречном. А в деревне Утузы Тевризского района дорожники начнут строительство и реконструкцию дороги по улице Советской. Работы на этом участке планируется завершить в следующем году.

Какие магистрали отремонтируют в Омске, не уточняется.

·Общество

В общей сложности на эти цели потратят 696 млн рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о выделении более 696 млн рублей Омску, Калачинскому и Тевризскому районам на строительство, реконструкцию и содержание дорог.

Как рассказал глава региона, в Калачинске в этом году приступят ко второму этапу строительства дороги в микрорайоне Заречном. А в деревне Утузы Тевризского района дорожники начнут строительство и реконструкцию дороги по улице Советской. Работы на этом участке планируется завершить в следующем году.

Какие магистрали отремонтируют в Омске, не уточняется.