Школьники смогут увидеть вуз изнутри и определиться с профессией.

В Омске 22 марта в 11:00 пройдет день открытых дверей в аграрном университете. Школьники смогут почувствовать себя студентами на один день.

На мероприятии ждут будущих выпускников и их родителей. Гостей ждут конкурсы и призы, мастер-классы от преподавателей, которые помогут окунуться в мир технологий АПК.

В день открытых дверей прозвучат лекции по темам экологии, агрономии и ветеринарии. Школьники смогут побывать на экскурсии по кампусу, увидеть учебные аудитории и лаборатории, а также пообщаться со студентами.

День открытых дверей позволит выпускникам лучше понять, какие направления им интересны, и сделать шаг к будущей профессии. Уточнить дополнительную информацию можно по телефонам: +7-923-678-70-04 и +7-901-262-46-72.