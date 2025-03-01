Речь идет о домах с электроотопительными установками.

Правительство РФ приняло постановление, направленное на более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии в отопительный период. Новые диапазоны рассчитаны для домов с электроотопительными установками, расположенных в том числе в садоводческих товариществах.

РЭК Омской области установила первый диапазон на уровне 7 020 кВт*ч в месяц, второй – от 7020 до 10 800 кВт*ч, третий диапазон – свыше 10 800 кВт*ч в месяц. Размер диапазонов вне отопительного периода (с июня по август включительно) останется неизменным: предел первого диапазона до 3900 кВт*ч в месяц, второй диапазон утвержден в пределах 3901–6000 кВт*ч, третий – свыше 6000 кВт*ч в месяц.

– Важно отметить, что новые диапазоны на электроэнергию, потребляемую в домах с электроотопительными установками, могут применяться только при наличии соответствующей информации в техническом паспорте жилого помещения или иных документов, подтверждающих наличие соответствующего оборудования, – пояснили в комиссии.

В связи с решением РЭК энергоснабжающие организации обязаны сделать перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов потребления в отопительный период.