Она даже ниже, чем в новых регионах.

Омская область оказалась в конце рейтинга российских регионов по размеру прожиточного минимума для пенсионеров, по которому определяют минимальную пенсию. В 2025 году в регионе эта сумма составляет 13 268 рублей.

Меньше только в 8 регионах:

Волгоградская область – 13 115 рублей;

Республика Мордовия – 12 963 рубля;

Пензенская область – 12 811 рублей;

Липецкая область – 12 657 рублей;

Белгородская область – 12 811 рублей;

Саратовская область – 12 811 рублей;

Тамбовская область – 12 784 рубля;

Республика Татарстан – 12 963 рубля.

Столько же, как в Омске, минимальная пенсия составляет в Курской, Оренбургской областях и Чувашии.

Отметим, что самые большие минимальные пенсии на Чукотке – 39 803 рубля; на Камчатке – 26 841 рубль; в Магаданской области – 26 535 рублей и Ненецком АО – 25 275 рублей.