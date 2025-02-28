Она даже ниже, чем в новых регионах.
Омская область оказалась в конце рейтинга российских регионов по размеру прожиточного минимума для пенсионеров, по которому определяют минимальную пенсию. В 2025 году в регионе эта сумма составляет 13 268 рублей.
Меньше только в 8 регионах:
- Волгоградская область – 13 115 рублей;
- Республика Мордовия – 12 963 рубля;
- Пензенская область – 12 811 рублей;
- Липецкая область – 12 657 рублей;
- Белгородская область – 12 811 рублей;
- Саратовская область – 12 811 рублей;
- Тамбовская область – 12 784 рубля;
- Республика Татарстан – 12 963 рубля.
Столько же, как в Омске, минимальная пенсия составляет в Курской, Оренбургской областях и Чувашии.
Отметим, что самые большие минимальные пенсии на Чукотке – 39 803 рубля; на Камчатке – 26 841 рубль; в Магаданской области – 26 535 рублей и Ненецком АО – 25 275 рублей.
По данным «РИА Новости», в новых регионах эта сумма составляет 14 335 рублей.