Омск-Информ
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·Общество

Это здания на Гусарова и Избышева.
Вчера, 27 февраля, Министерство культуры Омской области издало приказы о признании объектами культурного наследия двух зданий:
  1. Жилой дом по адресу: Гусарова, 7. Кирпичная трехэтажка 1948 года постройки неподалеку от ТЦ «Омский» является образцом архитектуры начала 1950-х годов.
  2. Главный корпус Железнодорожного техникума № 1 (ПТУ-23) по адресу: Артема Избышева, 3, к. 2. Эту кирпичную трехэтажку возвели также в 1948 году.

Отметим, что власти также планировали сделать объектом культурного наследия «Дом жилой Мины Федорова» конца XIX века. Он располагается по адресу: Слободская, 11.
·Общество

Это здания на Гусарова и Избышева.
Вчера, 27 февраля, Министерство культуры Омской области издало приказы о признании объектами культурного наследия двух зданий:
  1. Жилой дом по адресу: Гусарова, 7. Кирпичная трехэтажка 1948 года постройки неподалеку от ТЦ «Омский» является образцом архитектуры начала 1950-х годов.
  2. Главный корпус Железнодорожного техникума № 1 (ПТУ-23) по адресу: Артема Избышева, 3, к. 2. Эту кирпичную трехэтажку возвели также в 1948 году.

Отметим, что власти также планировали сделать объектом культурного наследия «Дом жилой Мины Федорова» конца XIX века. Он располагается по адресу: Слободская, 11.