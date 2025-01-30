Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Такой же статус планируется присвоить еще одному зданию в Тюкалинском районе.
Министерство культуры Омской области опубликовало проекты приказов о признании трех зданий объектами культурного наследия муниципального значения. Речь идет о зданиях в Омске и Тюкалинске:
  • «Дом жилой Мины Федорова» конца XIX века – Слободсая, 11;
  • «Жилой дом» 1948 года постройки по адресу: Гусарова, 7;
  • «Пимокатная мастерская Евдокии Ивановны Ханыгиной», 1899 года постройки (Тюкалинск, улица Луначарского, 75). Отметим, что его планируют переименовать в «Пимокатную мастерскую Ивана Михайловича Хандина».
Проекты отправили на экспертизу до 3 февраля.
Ранее Минкульт отказался включать в реестр объектов культурного наследия здания казарменной кухни в «Омской крепости». По мнению экспертов, это здание полностью утрачено, а потому не может представлять собой ценность.
·Общество

Такой же статус планируется присвоить еще одному зданию в Тюкалинском районе.
Министерство культуры Омской области опубликовало проекты приказов о признании трех зданий объектами культурного наследия муниципального значения. Речь идет о зданиях в Омске и Тюкалинске:
  • «Дом жилой Мины Федорова» конца XIX века – Слободсая, 11;
  • «Жилой дом» 1948 года постройки по адресу: Гусарова, 7;
  • «Пимокатная мастерская Евдокии Ивановны Ханыгиной», 1899 года постройки (Тюкалинск, улица Луначарского, 75). Отметим, что его планируют переименовать в «Пимокатную мастерскую Ивана Михайловича Хандина».
Проекты отправили на экспертизу до 3 февраля.
Ранее Минкульт отказался включать в реестр объектов культурного наследия здания казарменной кухни в «Омской крепости». По мнению экспертов, это здание полностью утрачено, а потому не может представлять собой ценность.