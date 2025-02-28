Омск-Информ
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·Общество

Мужчина владел землей незаконно.
Прокуратура подала иск в Омский районный суд на жителя Красноярского сельского поселения. Ведомство потребовало от мужчины вернуть в государственную собственность часть береговой полосы Иртыша.
Береговая полоса реки предназначена для общего пользования, в том числе для доступа граждан к водному объекту. Однако участок площадью почти 2 тыс. кв. м находился в частной собственности, несмотря на то что это является нарушением закона.
Суд удовлетворил иск. Результаты межевания признали недействительными. Мужчину обязали вернуть участок.
После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
·Общество

Мужчина владел землей незаконно.
Прокуратура подала иск в Омский районный суд на жителя Красноярского сельского поселения. Ведомство потребовало от мужчины вернуть в государственную собственность часть береговой полосы Иртыша.
Береговая полоса реки предназначена для общего пользования, в том числе для доступа граждан к водному объекту. Однако участок площадью почти 2 тыс. кв. м находился в частной собственности, несмотря на то что это является нарушением закона.
Суд удовлетворил иск. Результаты межевания признали недействительными. Мужчину обязали вернуть участок.
После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.