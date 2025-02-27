Омск-Информ
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·Авто

Фуры пустят по Ленинградскому мосту, а более легкие грузовики поедут по метромосту.

В апреле в Омске будет введен временный запрет на движение грузовиков по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Ограничения будут действовать на протяжении года. Они связаны с необходимостью уменьшить вибрационную нагрузку на переправу, которая сейчас находится на капитальном ремонте.

Подрядная организация должна будет разработать новую схему движения транспорта. Предварительно известно, что тяжелые фуры направят на Ленинградский мост, а более легкие грузовики будут ездить через метромост.

·Авто

Фуры пустят по Ленинградскому мосту, а более легкие грузовики поедут по метромосту.

В апреле в Омске будет введен временный запрет на движение грузовиков по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Ограничения будут действовать на протяжении года. Они связаны с необходимостью уменьшить вибрационную нагрузку на переправу, которая сейчас находится на капитальном ремонте.

Подрядная организация должна будет разработать новую схему движения транспорта. Предварительно известно, что тяжелые фуры направят на Ленинградский мост, а более легкие грузовики будут ездить через метромост.