Депутаты Законодательного собрания Омской области освободили от налога участников СВО и их семьи.

Сегодня, 27 февраля, депутаты Законодательного собрания Омской области продлили действие льготы по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей. На пленарном заседании они проголосовали за внесение изменений в статью 3 Закона Омской области «О транспортном налоге».

– В Омской области действует такая мера поддержки участников специальной военной операции, как освобождение от уплаты транспортного налога. Данная мера была принята по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко, и мы принимали такой закон и освобождали участников СВО и членов их семей от уплаты транспортного налога в 2022–2023 годах. Сегодня депутаты Законодательного собрания Омской области рассмотрели закон, который предполагает пролонгировать действие этой льготы для того, чтобы в этом году участники СВО и члены их семей также могли не платить транспортный налог за 2024 год, – сказала министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

Распространяется эта мера поддержки на призванных на военную службу по мобилизации, заключивших контракт с Минобороны РФ, на добровольцев, а также на членов их семей.

– Мера достаточно востребованная, пользуются ею граждане в беззаявительном порядке, – отметила Анна Негодуйко.

Воспользоваться этой льготой можно в отношении одного транспортного средства.

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов добавил, что в регионе действует около 30 различных мер поддержки участникам СВО и их семьям.