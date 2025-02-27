Омск-Информ
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·Общество

Он начал вытеснять другие вирусы.
За неделю с 17 по 23 февраля жители Омской области всех возрастов стали немного реже болеть острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости был на 24,9 % ниже эпидемического порога. При этом грипп начал вытеснять другие ОРВИ.
– Продолжается нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А, – отметили также в ведомстве.
Кроме гриппа А, омичи болеют гриппом В, риновирусами, сезонными коронавирусами и вирусами новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2).
·Общество

Он начал вытеснять другие вирусы.
За неделю с 17 по 23 февраля жители Омской области всех возрастов стали немного реже болеть острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости был на 24,9 % ниже эпидемического порога. При этом грипп начал вытеснять другие ОРВИ.
– Продолжается нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А, – отметили также в ведомстве.
Кроме гриппа А, омичи болеют гриппом В, риновирусами, сезонными коронавирусами и вирусами новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2).