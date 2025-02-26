Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Концерт пройдет уже в это воскресенье.

В воскресенье, 2 марта, в омском «Концерт-холле» пройдет концерт, посвященный дню рождения Курта Кобейна. Струнный оркестр HardRockOrchestra сыграет известные композиции группы Nirvana.

Омичи услышат хиты из всех альбомов группы, начиная с раннего Bleach и заканчивая последним альбомом InUtero. Для зрителей прозвучат такие хиты, как SmellsLikeTeenSpirit, ComeasYouAre, Lithium и многие другие.

Планируется, что концерт станет данью уважения великому артисту и его вкладу в мировую музыкальную культуру.

12+

·Культура/Афиша

Концерт пройдет уже в это воскресенье.

В воскресенье, 2 марта, в омском «Концерт-холле» пройдет концерт, посвященный дню рождения Курта Кобейна. Струнный оркестр HardRockOrchestra сыграет известные композиции группы Nirvana.

Омичи услышат хиты из всех альбомов группы, начиная с раннего Bleach и заканчивая последним альбомом InUtero. Для зрителей прозвучат такие хиты, как SmellsLikeTeenSpirit, ComeasYouAre, Lithium и многие другие.

Планируется, что концерт станет данью уважения великому артисту и его вкладу в мировую музыкальную культуру.

12+