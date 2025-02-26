Это нужно для ремоторизации действующего парка лайнеров, пока не построят новый самолет.

На площадке филиала «ОДК-Сатурн» в Омске будет возобновлено производство турбовинтового двигателя ТВД-10Б, сообщает «Коммерсантъ». На это может понадобиться от 1,5 до 2 лет, считает директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.

СибНИА является действующим разработчиком самолета Ан-2. Предполагается, что парк этих лайнеров оснастят эксплуатирующимися двигателями ТВД-10Б, затем наладят производство новых в Омске, ими доукомплектуют оставшиеся самолеты этого семейства, а за это время (5-6 лет) будет завершена разработка нового самолета «Байкал». Он должен прийти на замену Ан-2 для эксплуатации в труднодоступных районах Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

Завершение работы над проектом «Восток» оценивается в 10 млрд рублей, на доработку двигателя ТВД-10Б нужно в пять раз меньше. Опытный образец турбовинтового самолета Ан-2 с двигателем ТВД-10Б планируется получить к лету 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора СибНИА Владимира Барсука.