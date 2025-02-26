Вуз провел для студентов экскурсионный тур, чтобы помочь им адаптироваться.

Для иностранных студентов аграрного университета прошла экскурсия по вузу и историческим местам Омска. Сначала они побывали на агротехнологическом факультете, где познакомились с процессом, научными исследованиями и разработками кафедры.

Затем на площадке отдела международных связей ОмГАУ познакомились с особенностями научной и проектной работы вуза и возможностями Центра исследований экономики и инноваций.

Студенты из Бенина, Индонезии и Индии посетили Ботанический сад, в котором находится более 1300 разных видов, разновидностей и сортов растений. Особенно иностранцев впечатлила оранжерея, в которой растут более 300 видов тропических и субтропических растений.

А в выходные дни студенты осмотрели достопримечательности Омска. Например, в библиотеке имени Пушкина они увидели читальные залы, генеалогическое древо известного поэта, а также стенды, посвященные Великой Отечественной войне. В конце экскурсии ребята играли в настольные игры в кафе, а также выучили новые русские слова.