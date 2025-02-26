На парламентской встрече с Омской митрополией по вопросам духовно-нравственного просвещения обсудили вопросы демографии и развития региона в целом.

Накануне в региональном Законодательном собрании прошла парламентская встреча с Омской митрополией по вопросам духовно-нравственного просвещения. В разговоре приняли участие председатель Заксобрания Александр Артемов, губернатор Виталий Хоценко, митрополит Омский и Таврический Дионисий, зампредседателя ЗС Павел Коренной, глава регионального Минтруда Ирина Варнавская, председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова, уполномоченный при губернаторе Омской области по правам ребенка Елизавета Степкина, ректор ОмГПУ Наталья Макарова, а также председатель совета Называевского района Людмила Иванова.

Спикер Заксобрания Александр Артемов уточнил, что подобные встречи уже становятся традиционными.

– Для нас крайне важны сегодня такие темы, как семья, родительство, воспитание детей. Это основа жизни любого народа. И конечно же, особенно они важны для нас, для нашей великой России. Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2022 году принял основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым приобщены предложения наших религиозных организаций. В Омской области государственная политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется губернатором, правительством – в области образования, воспитания, работы с молодежью, культурой, наукой, межнациональных и внешних религиозных отношений, – уточнил Артемов. – Нам нужно обменяться мнением и делиться опытом, кругом вопросов, от которых зависит будущее омской земли и всей нашей великой России.

По словам губернатора Виталия Хоценко, от того, насколько тесно обсуждаемые вопросы распределены между всеми уровнями власти и Русской православной церковью, во многом зависит будущее нашего региона.

– По мнению нашего президента Владимира Владимировича Путина, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей – важнейшее условие укрепления суверенитета и безопасности нашего государства. Как показывает исторический опыт стран, которые берегут идентичность и самобытность своих народов и при этом с уважением относятся к другим культурам и традициям, они развиваются последовательно и независимо ни от чего. Глава государства старается ставить для регионов задачу системно проводить в этой сфере государственную политику. Для этого решения создан совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В октябре прошлого года мы с владыкой провели его первое заседание, в котором решили собираться ежеквартально и определить для себя повестку вопросов, – рассказал Хоценко.

Губернатор уверен, что важнейшими темами для законодателей являются: демография, увеличение в целом рождаемости, стимулирование и поддержка многодетных семей.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий в обширном докладе обрисовал видение Русской православной церкви целого ряда важных для развития нашего региона аспектов. Важнейшими инициативами Омской митрополии являются те, что направленны на реализацию совместного с губернией плана духовно-нравственного развития и просвещения населения Омской области, поддержку материнства, развития храмостроительства. Они всегда находят поддержку законодателей.

– Победа в Великой Отечественной войне стала великим нравственным подвигом нашего народа, явившего беспрецедентное мужество, героизм, сплоченность, жертвенность, широту сердца, способность четко различать границы добра и зла. Наша святая обязанность заключается в том, чтобы бережно хранить в памяти правду о минувшей войне и активно противостоять непрекращающимся, к сожалению, попыткам враждебных сил исказить эту правду, принизить роль нашего народа в развитии нашей жизни. Законотворчество, образование, работа с молодежью, культура, информационное пространство – вот поле битвы сражающихся с неонацизмом в общественных формах, в долинах государственной линии Донбасса, Белгородчины и Курска, – подчеркнул владыка Дионисий.

Он рассказал, что Омская митрополия поддерживает участников специальной военной операции и членов их семей. Омские военные священники в непрерывном режиме осуществляют командировки в зону боевых действий, духовно окормляют православное воинство на передовой. Духовенство не только молится, организует сборы, но и предоставляет помощь в психологической и физической реабилитации как самих участников боевых действий, так и членов семей погибших и раненых бойцов.

– Одержанная 80 лет назад Победа стала результатом огромных самодвижных усилий русского и других народов нашей межнациональной страны, сплотившихся для достижения этой цели. Ни у кого уже не вызывает сомнений, что в условиях современных вызовов наше единство именно как духовное, а не только идеологическое, политическое или общественное – это реальность, являющаяся залогом той нравственной силы, которую невозможно победить, – уверен митрополит.

Именно ради единства, по мнению представителя духовенства, должно происходить и единое понимание того, что хорошо, и того, что плохо. Речь идет о единстве понимания традиционных духовно-нравственных ценностей.

Владыка Дионисий напомнил, что в этом году Омской митрополии исполняется 130 лет. В рамках празднования запланированы многие мероприятия, направленные на духовно-нравственное просвещение, восстановление исторической памяти и развитие храмостроительства.

Заметным событием юбилейного года должно стать великое освящение возрожденного и отреставрированного церковного и исторического памятника Никольского Казачьего собора.

Кульминацией юбилейного года станет прибытие в Омск мощей патриарха Всероссийского святителя Тихона и соборное праздничное богослужение с участием архипастыря и духовенства Омской митрополии 24-25 сентября.

Владыка Дионисий пригласил всех к участию в торжествах.

Он уверен, что одной из важных в перспективе развития Омской области является тема туризма и паломничества. На первый взгляд, Прииртышье не может в полной мере в этом плане соперничать с историческими областями России, Алтаем, Прибайкальем, Уралом. Однако сильной стороной омичей он считает гостеприимство и открытость. В Омске есть великолепно сохранившиеся исторические постройки, сохранившиеся, восстановленные и новопостроенные монастыри и храмы. Интерес к региону будет обусловлен и статусами молодежной и культурной столицы России.

Митрополит подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы особенно в столице региона горожанин имел возможность посетить Божий храм в непосредственной близости от места своего жительства. Он выразил надежду, что поддержкой и помощью законодателей удастся предпринять дальнейшие шаги и в вопросе строительства новых храмов, и в вопросе восстановления православных церквей.

Владыка Дионисий подробно остановился на вопросе защиты традиционных семей. В прошлом году, объявленном Годом семьи, были проведены десятки мероприятий на эту тему.

– Очевидно, что забота о единстве, традиционном семейном укладе, поддержка многочадья в семьях, вовремя оказанная помощь и поданный совет молодым и неопытным супругам на фоне катастрофического количества разводов, должны быть постоянными, – уверен Митрополит.

Он высказал мнение, что очень важен вопрос о преподавании в школе предмета «Основы православной культуры».

Глава Омской митрополии также поблагодарил депутатов Заксобрания за ряд принятых решений.

– В настоящее время в Омской области реализован ряд важных законодательных инициатив, имеющих нравственное измерение и содержание. 20 июня 2024 года были приняты значительные изменения в закон по государственному регулированию розничной торговли алкогольной продукцией на территории Омской области, ограничивший круглосуточную продажу алкоголя, кроме кафе и ресторанов. Это очень серьезный, важный и полезный шаг. Еще одна яркая инициатива – это закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территорию Омской области. Для его принятия понадобились усилия законодателей и политическая воля областного руководства. Однако мы не сможем говорить об успехах в области семейной политики и демографии до тех пор, пока коэффициент рождаемости в стране упрямо свидетельствует о сокращении государствообразующего русского народа, – подчеркнул Дионисий.

В частности, он считает важнейшей законодательной задачей народных избранников в Омском Прииртышье выведение операций по прерыванию беременности из сферы коммерческой медицины.

Завершая свой доклад, Дионисий пожелал всем стать свидетелями в скором времени очередной народной победы.

В целом разговор всех заинтересованных сторон подучился информативным и плодотворным. Законодатели и представители Русской православной церкви договорились и в дальнейшем согласовывать свои действия по целому ряду вопросов.

Фото: Законодательное собрание Омской области.