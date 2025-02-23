Омск-Информ
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·Общество

В Омскстате нарисовали портрет среднего представителя сильного пола в регионе.

Омскстат представил свежие данные о мужском населении региона к 23 февраля. По данным специалистов, всего в Омской области 837,9 тыс. представителей сильного пола.

На 855 мужчин приходится 1000 женщин, это 46 % от всего населения, в целом на 0,5 % меньше, чем по стране. Средний возраст омича составляет 38,1 лет. Большая часть из жителей региона – трудоспособного возраста, это 62,8 %. 72,5 % потенциальных защитников живут в городе, остальные – в селе.

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·Общество

В Омскстате нарисовали портрет среднего представителя сильного пола в регионе.

Омскстат представил свежие данные о мужском населении региона к 23 февраля. По данным специалистов, всего в Омской области 837,9 тыс. представителей сильного пола.

На 855 мужчин приходится 1000 женщин, это 46 % от всего населения, в целом на 0,5 % меньше, чем по стране. Средний возраст омича составляет 38,1 лет. Большая часть из жителей региона – трудоспособного возраста, это 62,8 %. 72,5 % потенциальных защитников живут в городе, остальные – в селе.

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