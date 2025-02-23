Пенсионные выплаты будут в среднем на 500 рублей меньше.

В марте выплаты страховых пенсий будут ниже февральских в среднем на 500 рублей. Как пояснила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, это связано с перерасчетом из-за доиндексации выплат.

– Произведена доиндексация страховых пенсий начиная с 1 января 2025 года. Поскольку январскую пенсию многие получили в декабре, в феврале пенсионеры получили также доплату в размере 2,2 % за январь, – цитирует aif.ru депутата.

Речь идет о сумме около 500 рублей при размере пенсии порядка 25 тысяч. Пенсионеры получили прибавку в феврале. Соответственно, в марте этой доплаты уже не будет.

Доиндексация пенсий коснулась более 38 миллионов работающих и неработающих пенсионеров в стране.