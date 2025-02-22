Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел напротив администрации Октябрьского округа, расположенной на улице Лизы Чайкиной.

Сегодня около 15.35 часов на улице Лизы Чайкиной, напротив здания администрации Октябрьского округа, произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний велосипедист.

Как сообщили в Госавтоинспекции, парень, ехавший по правому краю проезжей части, начал перестраиваться в средний ряд, и его сбила «Тойота», которой управлял 31-летний мужчина. В результате инцидента юному велосипедиста понадобилась помощь врачей.

Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

Инцидент произошел напротив администрации Октябрьского округа, расположенной на улице Лизы Чайкиной.

Сегодня около 15.35 часов на улице Лизы Чайкиной, напротив здания администрации Октябрьского округа, произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний велосипедист.

Как сообщили в Госавтоинспекции, парень, ехавший по правому краю проезжей части, начал перестраиваться в средний ряд, и его сбила «Тойота», которой управлял 31-летний мужчина. В результате инцидента юному велосипедиста понадобилась помощь врачей.

Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.