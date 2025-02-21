Омск-Информ
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·Политика

Должность директора Института комплексного территориального развития заняла давняя соратница депутата горсовета Карина Тараканова.

Стало известно о смене дирекции в автономной некоммерческой организации «Институт комплексного территориального развития», зарегистрированной в Омске в Большом Саввинском переулке. Депутат горсовета Алексей Сокин оставил эту должность. Это место заняла давняя соратница политика Карина Тараканова.

Эта компания занимается изучением общественного мнения и исследованием конъюнктуры рынка. В ноябре прошлого года Алексей Сокин ушел с поста руководителя Центра компетенций по вопросам городской среды, который занимается сопровождением федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Однако парламентарий по-прежнему возглавляет АНО «Центр территориального развития», специализирующаяся на социальных услугах.

·Политика

Должность директора Института комплексного территориального развития заняла давняя соратница депутата горсовета Карина Тараканова.

Стало известно о смене дирекции в автономной некоммерческой организации «Институт комплексного территориального развития», зарегистрированной в Омске в Большом Саввинском переулке. Депутат горсовета Алексей Сокин оставил эту должность. Это место заняла давняя соратница политика Карина Тараканова.

Эта компания занимается изучением общественного мнения и исследованием конъюнктуры рынка. В ноябре прошлого года Алексей Сокин ушел с поста руководителя Центра компетенций по вопросам городской среды, который занимается сопровождением федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Однако парламентарий по-прежнему возглавляет АНО «Центр территориального развития», специализирующаяся на социальных услугах.