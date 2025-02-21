В 2025 году там запланированы истребительные работы. Травить шелкопряда будут в березово-осиновых насаждениях.

Лесам Крутинского, Тюкалинского и Муромцевского районов Омской области угрожает опасный вредитель – непарный шелкопряд. Для сохранения зеленых насаждений в этих районах запланированы так называемые истребительные работы. Они будут проводиться в березово-осиновых насаждениях.

Работы по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда проводятся наземным способом специальными биологическими препаратами. Специалисты выходят в лес в вечернее и ночное время, когда скорость ветра составляет менее 3 м/с.

Обработку лесов в трех районах области нужно провести до конца июня. На эти цели из бюджета выделено 24,72 млн рублей.